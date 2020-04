Disintegration aura une vraie campagne solo

Dans une interview accordée à videogameschronicle, Marcus Lehto co-créateur de Halo ainsi que du studio derrière Disintegration, insiste sur le fait que le mode solo est la racine et le cœur du projet. C’est même le point de départ de l’idée du jeu. Disintegration contiendra donc une campagne solo complète avec une histoire profonde que les développeurs ont pris beaucoup de plaisir à écrire. Le scénario et l’univers ont ainsi été mis en place par Letho il y a environ six ans. Il précise également que ça n’a aucun lien avec la saga Halo bien que, puisqu’il s’agit du même auteur, on y trouvera probablement des points communs. D’après la vidéo qui dévoile ce mode solo, on peut déjà citer l’I.A débile qui court comme un poulet sans tête.

On apprend ensuite que le studio comporte une trentaine de personne et qu’ils ont préféré montrer le multijoueur en premier pour corriger les nombreux problèmes techniques du jeu. Pour rappel, NoFrag n’avait pas été emballé par la bêta du mode multijoueur et concluait sa preview par :