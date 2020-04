Journey To The Savage Planet va recevoir un premier DLC intitulé Hot Garbage. Il vous permettra d’explorer une toute nouvelle planète, DL-C1 (trop drôle!), avec une nouvelle voix toujours aussi insupportable pour vous accompagner. Si vous avez aimé : c’est du more of the same. La mise à jour n’est pas gratuite, il vous en coûtera 7,99$, toujours sur l’Epic Games Store. Nous avions testé le jeu à la rédaction, et sans être un jeu révolutionnaire, Journey to The Savage Planet propose “une expérience simple mais agréable“. Maintenant, vous faites ce que vous voulez.