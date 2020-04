C’est par communiqué de presse que nous découvrons le développement d’un nouveau projet de FPS multijoueur : The Invitation. Se déroulant en 2081 suite à une invasion alien ou un truc du genre, il s’agit d’un open world aux concepts quelque peu vaporeux. Jugez par vous même :

The Invitation est un PvX à la première personne, dont le système de quête dynamique mène à une toute nouvelle expérience multijoueur. Dans ce jeu, les quêtes ne sont pas données par les PNJ. Elles proviennent d’événements, de joueurs et de l’environnement, ce qui invite fréquemment le joueur à de nouvelles tâches et à des prises de décision difficiles.

Les développeurs décrivent ainsi trois types d’événements qui pousseront les joueurs à interagir entre eux. Tout d’abord, les fondations mêmes du jeu, les quêtes PvX où vous ne savez pas à l’avance dans quoi vous vous lancerez. Cela pourra débuter par un combat contre une I.A et se terminer avec une guerre de gangs de joueurs ennemis. Et tout ça pour quoi ? Pour du loot bien sûr !

Il y aura également un système qui permettra aux joueurs de créer eux mêmes leurs propres quêtes et de les partager avec les autres. Assassinats, appels à l’aide pour un raid, etc. Enfin, les Environment Invitations seront des quêtes liés à des lieux en particulier et qui donneront accès à du matériel si vous réussissez à en prendre le contrôle. Par exemple un hôpital dans lequel vous trouverez des prothèses, une armurerie qui produira des grenades, etc.

Tout cela parait encore très flou et ressemble surtout aux mécaniques de MMORPG. Ce qui est encore plus étrange, c’est la condition que les développeurs attendent de remplir avant de lancer leur campagne kickstarter : atteindre les 1000 invités sur leur discord. Alors réfléchissez bien à ce que vous faites avant de cliquer, pour une fois que vous avez la main ! Est-ce que vous voulez oui ou non encourager ce genre de projet ?

Les développeurs espèrent aussi lancer une alpha en mai 2021. Pour information, le studio — dont c’est le premier jeu — rassemble pour le moment une dizaine de personnes et a été fondé par trois personnes qui n’ont, d’après leur CV, pas vraiment d’expérience dans le jeu vidéo. Pour les curieux, vous trouverez toutes les informations sur le site officiel.