Dévoilé en décembre dernier, Receiver 2, la simulation d’armes à feu où recharger devrait vous prendre plusieurs minutes, sortira la semaine prochaine, le 14 avril sur Steam. Pour rappel, c’est la suite de Receiver premier du nom, sorti en 2012 et développé en seulement sept jours.

Le jeu proposera donc une gestion réaliste de vos armes préférées, mais aussi une balistique, une pénétration des balles ou encore du bullet drop. Et non, ce n’est pas un jeu VR : c’est bel et bien un FPS classique. Normalement, à la fin du jeu, vous devriez être capable de monter une M4 de A à Z, dans le noir, pendant que Jean-Yves le Drian vous explique comment fonctionne un Famas.