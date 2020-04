Comme prévu, Green Hell, le simulateur de survie pour les vrais joueurs, vient de déployer sa mise à jour 1.5 qui apporte (enfin) le mode coopération. Il est donc désormais possible de parcourir jusqu’à 4 joueurs la forêt amazonienne, et de retirer les sangsues du corps de nos amis. C’est, malheureusement, la seule interaction possible entre joueurs : impossible de sucer le venin d’une morsure par exemple. Le changelog s’accompagne d’un trailer :