La saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare débutera demain, le 8 avril. Activision vient de publier un nouveau trailer pour présenter les nouveautés qui accompagneront cette mise à jour. On peut noter que Warzone devrait être jouable en squad de quatre joueurs. Vous pouvez aussi apercevoir de nouveaux jouets comme le SKS et un pistolet 9mm, ainsi que deux nouvelles cartes : Village et Aniyah Incursion. Le changelog complet ainsi que la présentation complète de cette saison 3 (et du battle pass) devraient être disponibles un peu plus tard. Cette news sera mise à jour en conséquence.