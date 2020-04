No Man’s Sky fait ses Exos avec une nouvelle mise à jour

Nous en parlions plus tôt aujourd’hui alors que ça n’était qu’une rumeur, No Man’s Sky vient de recevoir l’Exo Mech Update. Comme son nom l’indique, elle ajoute un nouveau exonef sous la forme d’un mech que le joueur peut piloter. Ce dernier vous protège contre n’importe quel type de dangers lié à l’atmosphère des planètes (température, radiation, etc) et dispose d’un jetpack plus puissant que celui équipé de base par les joueurs. De quoi explorer plus facilement la surface des planètes. Le Minotaur, c’est son petit nom, profite également d’un laser vous permettant de réaliser ce qui représente 99% de la boucle de gameplay du jeu : miner.

La mise à jour s’accompagne d’autres ajouts liés à l’ensemble des véhicules du jeu. Vous pouvez en effet maintenant les équiper de panneaux solaires pour qu’ils rechargent leurs batteries la journée. De même, leur scanner révélera désormais les points d’intérêts à proximité.

Enfin, l’Exo Mech Update continue d’améliorer les graphismes du jeu avec de nouveaux effets de lumières, un meilleur rendu des objets fins comme l’herbe, etc. Vous trouverez la liste complète des changements apportés dans le patch note publié sur le site officiel.

