Entre deux rushs corniche sur Dust2, il peut-être agréable, à l’image de Donald Trump, de se détendre en tappant quelques balles sur le green. Grâce à ZooL, un moddeur très actif sur CS:GO, vous pouvez maintenant jouer au golf directement dans le jeu. Quelques fichiers à télécharger et rien de plus pour installer Stroke Strike sur votre serveur. Vous pouvez découvrir une petite vidéo de gameplay ci-dessous :

#StrokeStrike, my golf plugin for @CSGO, is almost ready for 1.0 pic.twitter.com/TLRtDKCYvn

— ZooL (@ZooL_Smith) April 4, 2020