C’est par le biais d’un tweet que nous apprenons, non sans étonnement, que Brian Hicks retrouve son ancien collaborateur Dean Hall pour travailler sur un jeu de survie massif encore non annoncé. D’après le tweet, ce projet est sur le point d’entrer en phase de play test.

Super excited to announce today is the FIRST DAY that I am back working with the amazing @Hicks_206. He has joined @rocketwerkz as our Executive Producer on our massive (unannounced) survival game. We are about to start a play test! Incredible to be back working with you again!

— Dean Hall (@rocket2guns) April 6, 2020