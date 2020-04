Bientôt des mechas dans No Man’s Sky ?

C’est à prendre avec des pincettes car il s’agit pour le moment d’une fuite, mais No Man’s Sky pourrait bientôt se doter de robots géants. C’est en tout cas ce que laisse penser une vidéo d’abord publiée par Xbox avant qu’elle ne soit supprimée. Remise en ligne un peu partout entre temps, on y aperçoit plusieurs mechas contrôlés par les joueurs dans différentes situations. Et quand on vous disait que No Man’s Sky est un festival du farm, on ne mentait pas puisque la première action du joueur une fois installé dans son mecha consiste à miner un minéral ! On entrevoit également un jetpack, beaucoup plus puissant que celui équipant directement les joueurs. On imagine qu’à l’instar de ceux de Subnautica, ces robots permettront d’explorer plus facilement les planètes du jeu.

Aucune date de sortie puisqu’il n’y a eu encore aucune communication officielle sur cette prochaine mise à jour. No Man’s Sky est actuellement vendu à 22,99€ chez notre partenaire Gamesplanet.