Dans une vidéo de dizaine de minutes, Valve revient sur le développement d’Half-Life: Alyx et des moyens de locomotion : téléportation ou libre déplacement. Ils expliquent les différents problèmes qu’ils ont rencontré, les moyens mis en oeuvre pour les surmonter mais aussi les différences en game design par rapport à un FPS non-VR. Cela permet de voir quelques astuces utilisées pour permettre un déplacement fluide tout en limitant les chances de vomir. On reconnaît tous les qualités audio d’Half-Life: Alyx, et Valve évoque aussi l’importance des indices audio pour le joueur. Bref, c’est plutôt intéressant à regarder :