Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

Pangeon, sorti le 30 mars. Page Steam.

Un dungeon crawler pixelisé. Si vous aimez le genre, ça ne semble pas trop mal. Notez que c’est édité par Ultimate Games S.A, qui généralement nous offre des simulateurs divers et variés.

Cyborg Arena UE4, sorti le 30 mars. Page Steam.

Pourquoi attendre Serious Sam 4 ? Vous pouvez aussi maintenir votre clic gauche sur Cyborg Arena : vous ne verrez pas la différence ! Il y a un seul type de monstres et une seule carte, mais on s’y croirait presque…

Radio Station, sorti le 30 mars. Page Steam.

Un simulateur de marche russe en montagne. Parfait pour apprendre la langue.

Spartan Commander Realtime, sorti le 31 mars. Page Steam.

Alors que les gens s’excitent sur Mount & Blade II, ils passent totalement à côté de Spartan Commander qui propose la même chose EN TEMPS RÉEL !!!

Shoot Them 2, sorti le 3 avril. Page Steam.

Un trailer façon Powerpoint, je suis donc bien incapable de vous expliquer le concept mais je crois bien que vous devez tirer sur des filles en petites tenues. Ne paniquez pas : il existe un DLC pour les mettre à poil.

Zompiercer, sorti le 3 avril. Page Steam.

C’est comme Snowpiercer mais avez des zombies. Vous devez survivre et explorer à bord de votre train. Notez que le concept est intéressant, dommage que la réalisation ne soit pas au rendez-vous.