Développé par Talvisota Team, Talvisota – Winter War est un mod pour Rising Storm 2: Vietnam. Il possède sa propre page Steam puisqu’il a reçu l’approbation officielle des développeurs. Ce n’est pas la première fois que Tripwire soutient le modding : rappelez-vous de Green Army Men. Pas de petits soldats en plastique dans Talvisota, mais des finlandais et des russes pour revivre virtuellement la guerre d’Hiver qui opposa les deux nations dans les années 1939-1945.

C’est gris, c’est blanc, c’est moche.

Difficile de ne pas penser aux précédents jeux de Tripwire et Antimatter Games dès nos premiers pas. L’ambiance et le feeling s’en rapprochent fortement, de quoi faire remonter quelques souvenirs du Front de l’Est sur Red Orchestra. Mais c’est aussi le moment de se rappeler à quel point le moteur de Rising Storm 2: Vietnam est dégueulasse : c’est moche. Si on arrive passer outre lorsque la direction artistique fait un effort, ce n’est pas le cas sur Talvisota – Winter War. La Finlande c’est beau, mais en hiver c’est gris et y’a de la neige partout. Ajoutez quelques bâtiments, beaucoup d’arbres, un petit bunker ou une tranchée et vous obtenez la recette des 11 cartes disponibles. On peut quand même souligner la quantité de travail fournie par ces développeurs amateurs, même si le level design est inégal en fonction des cartes et que l’équilibrage laisse parfois à désirer.

Un gunplay solide pour sauver le mod

Côté gameplay, pas de surprise, vous retrouverez le même feeling que sur Rising Storm 2 avec un arsenal différent, puisque ce sera l’occasion de revisiter quelques classiques de l’armée russe comme le Nagant mais aussi de découvrir quelques fusils finlandais. Talvisota – Winter War apporte 7 nouvelles armes et 4 véhicules. Donc même si c’est moche, le gameplay et l’ambiance permettent rapidement de l’oublier. D’ailleurs, les soldats sont entièrement doublés, histoire d’apprendre quelques mots de finnois – et on sent les microphones de mauvaise qualité qui s’inspirent fortement de l’émission de NoFrag. Si vous n’êtes pas convaincu de lancer le jeu pour le tester quelques heures, sachez que vous pouvez vous déplacer en skiant. Donc si vous n’êtes pas très bon avec un fusil, servez-vous des arbres pour faire du slalom.

Si vous possédez Rising Storm 2: Vietnam, Talvisota – Winter War est entièrement gratuit. Je ne vois aucune raison de vous déconseiller d’y jouer quelques heures. Même s’il est techniquement imparfait, il se repose sur le gameplay exigeant de RS2. Et claquer quelques têtes dans une forêt finlandaise après avoir chaussé vos skis devrait vous tenir en haleine quelques heures. Notez qu’à l’heure où j’écris ces lignes, Rising Storm 2 est en promotion à 6,92€.