Dans un tweet, les développeurs de Boneworks ont annoncé que la prochaine mise à jour serait déployée le 9 avril prochain. Au programme : 3 nouvelles cartes (Redacted chamber, handgunBox, Tuscany), une nouvelle arme (P350) et une amélioration de la physique des mains. Ce sera donc la véritable première mise à jour du titre en terme de contenu depuis sa sortie en décembre 2019. Je ne sais pas si un pistolet sera suffisant pour me faire réinstaller le jeu, surtout après Half-Life: Alyx.

