Apex Legends vient de dévoiler un nouvel événement temporaire, Quêtes légendaires, qui se déroulera du 7 au 21 avril. Vous avez plein de skins à la con que vous pouvez débloquer, et qui sont visibles sur la page dédiée de l’événement. Je vous laisse faire vos courses. Les deux seules informations intéressantes de cette mise à jour : le retour du mode Duo et l’ajout d’une rotation des cartes, histoire de jouer sur l’ancienne (Canyon des rois) et la nouvelle version (Bord du monde) introduite lors de la saison 4. Vous avez aussi une vidéo de 10 minutes qui explore le lore…