Disponible directement sur Steam, Talvisota: Winter War est un mod pour Rising Storm 2: Vietnam qui déplace le conflit du côté de la Finlande dans les années 39-40. Entièrement gratuit, il apporte plus de 10 armes, 4 véhicules mais aussi 11 cartes qui permettent de revivre la guerre d’Hiver qui opposa la Finlande et l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre Mondiale. Si vous ne possédez pas Rising Storm 2, il est pour l’occasion en soldes à – 67%. L’occasion de découvrir, en plus, un excellent FPS.