Comanche, en accès anticipé depuis le 12 mars, et qui n’avait pas vraiment convaincu la rédaction, vient de recevoir sa première mise à jour. Très à l’écoute de sa communauté, qui représente euh… 56 joueurs selon SteamDB, le jeu offre désormais la possibilité de régler plus d’options graphiques. Textures, Vsync, ombres ou anti-aliasing. Sinon, y’a aussi plein de changements sur l’équilibrage mais j’en ai rien vraiment à faire, et vous non plus. On souhaite beaucoup de courage aux développeurs sur cette longue phase d’accès anticipé alors que Comanche est d’ores et déjà un gros bide.