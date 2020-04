Quake Champions, dont les nouvelles sont de plus en plus rare, vient de recevoir une nouvelle mise à jour pour fêter le printemps. Elle ajoute un nouveau mode de jeu : Clan Arena, où vous apparaissez directement avec l’ensemble des armes. Aucun objet n’est présent sur la carte et les capacités spéciales sont désactivées. Clan Arena est jouable en 4vs4 ou 2vs2. Pour surfer sur le succès de Doom Eternal, un mode arcade Rip and Tear est aussi disponible où vous incarnez uniquement le Doom Slayer, en FFA, avec quelques subtilités. La capacité Berserk est disponible dès l’apparition, et vous démarrez directement avec le Super Shotgun. Quelques nouveaux skins et équilibrages sont aussi de la partie, et je vous invite à consulter la page du changelog pour les découvrir.