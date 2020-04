Deux ans après sa sortie sur le Microsoft Store sur PC et Xbox One, Sea of Thieves vient d’être annoncé sur Steam sans aucune date de lancement pour l’instant. On apprend aussi au passage que le jeu conservera le cross-platform :

Nous sommes heureux de confirmer que le cross play permettra aux utilisateurs de Xbox One, Windows 10 et Steam de partir ensemble à l’aventure lorsque Sea of Thieves se lancera sur Steam, vous permettant de rassembler votre équipe de parfaits pirates, quelle que soit leur plateforme préférée.

Pas de prix indiqué non plus, sachant que Sea of Thieves est actuellement vendu 39,99€ sur le Microsoft Store. Bon, on se demande surtout si, deux ans plus tard et potentiellement sans promotion tarifaire, le jeu intéressera grand monde. Est-ce que les personnes susceptibles d’être intéressées par le jeu ne l’ont de toute façon pas déjà acheté ? Est-ce que la réponse m’intéresse ?