Laissez-moi vous raconter l’histoire de l’Alternate Reality Game d’Half-Life: Alyx. Si vous ne savez pas ce qu’est un ARG, je vous invite à consulter la page dédiée sur Wikipedia. C’est, en gros, une chasse au trésor virtuelle à laquelle Valve avait eu recours avec Portal pour annoncer Portal 2. Maintenant que le décor est posé, je vais vous raconter la courte histoire de l’ARG d’Half-Life: Alyx.

Quelques jours après le lancement d’Half-Life: Alyx

3 jours après le lancement d’Half-Life: Alyx, des joueurs remarquent que la radio posée sur une table dès le début du jeu émet des bruits bizarres. Ils se précipitent dans les fichiers du jeu et en extraient les fichiers audio : à première vue, du charabia. Mais en inversant la piste, ils découvrent une série de lettres parfois associées à des chiffres :

SW TX UY SPTQUR X Y Z OL PM QN H I MJ NK H I F G D EA FB C

A14, D7 et V4

La quête de l’ARG d’Half-Life: Alyx débute.

Jour 1

Il est environ 2h00 du matin, heure locale, quand je découvre cette information sur Reddit. La communauté d’Half-Life est dans un état d’excitation incroyable. Alors même que Valve vient de sortir un nouvel épisode de la série, ils s’imaginent déjà découvrir l’annonce de Portal 3 ou Half-Life 3. La chasse s’organise petit à petit sur le serveur Discord du subreddit de Game Detectives, une communauté dédiée à la résolution d’ARGs. Par curiosité, je rejoins aussi cette armée de l’ombre en plein confinement. Les théories fusent à droite, à gauche, aucune organisation n’existe. Certains commencent à décortiquer les fichiers du jeu, d’autres à chercher une logique mathématique dans cette suite de lettres. Les hypothèses sont nombreuses :

Est-ce une séquence musicale à jouer sur le piano ?

Est-ce un code secret vers une fréquence radio ?

Peut-être des coordonnées vers un lieu ?

Quelques heures plus tard, toujours rien. Pour mettre cela en perspective, sachez qu’il n’aura fallu que 7 heures à ces fanatiques pour venir à bout de l’ARG de Portal 2. Alors que les gens commencent à douter et profitent de ce moment pour envoyer des e-mails à Gabe Newell pour lui demander de confirmer ou d’infirmer la présence d’un ARG, une lumière arrive : Tyler McVicker, un célèbre youtubeur dont l’activité est dédiée à Valve. Il annonce sur le Discord avoir discuté avec plusieurs personnes et, selon ses informations, il y aurait bien quelque chose à trouver :

Sa parole est d’or, bien qu’il ne présente aucune source ni preuve et qu’il soit à l’origine de la fausse rumeur du développement de Left 4 Dead 3, obligeant Valve à sortir de son silence pour démentir l’information. Les efforts redoublent, la motivation regagne les corps : ils viendront à bout de cette énigme. Sur ce, je vais me coucher.

Jour 2

Je jette rapidement un œil : aucun progrès. Les joueurs pensent louper quelque chose. Ils décident donc de partir à la recherche de la moindre information qu’ils auraient loupée : une image, une suite de chiffres, un bouquin… La moindre texture d’Half-Life: Alyx devient une source d’investigation. Quelques caractères en cyrillique sur un mur ? Traduisons-les ! Le code-barres d’une canette ? Scannons-le ! Malheureusement, c’est le bec dans l’eau dans toutes les directions. Certaines personnes ont passé la journée dans la première scène d’introduction du jeu, console ouverte, pour espérer y découvrir un code ou des informations supplémentaires. Alors que quelques hérétiques commencent à émettre des doutes sur la présence véritable d’un ARG, les plus convaincus répliquent : “Tyler McVicker a dit qu’il y avait quelque chose, c’est une source fiable, il faut aller plus loin.”.

Peut-être un rapport avec la fresque murale ?

Jour 3

La réponse de Gabe Newell tombe.

Le déni, la colère, le marchandage avec la mort, la dépression et l’acceptation ; chemin classique pour accepter le deuil. Et non, il n’y a finalement aucun ARG mystère dans Half-Life: Alyx. Chacun repart de son côté, en souhaitant de se retrouver lorsque Valve décidera d’activer l’ARG, car beaucoup restent persuadés que cette suite de lettre n’est pas là par hasard.

Sa fé réfléchir.