On vous annonçait la rumeur hier, c’est désormais officiel. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered sort sur PS4 aujourd’hui et sortira le 30 avril sur PC et Xbox One. Au programme, la campagne solo du jeu sorti en 2009 remise à jour par le studio Beenox. Vous connaissez la chanson : éclairage HDR, textures améliorées, animations retravaillées, etc. Pour pouvoir en profiter, il vous en coûtera la modique somme de 20€.

En plus de ça, acheter ou précommander cette version remaster vous donne accès à du contenu cosmétique bonus pour Modern Warfare 2019 et Warzone. La bonne affaire !