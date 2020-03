Bien que le SDK du Source Engine 2 ne soit pas encore disponible, les moddeurs commencent déjà à s’amuser. C’est le cas de Vect0R, qui vient d’importer quelques cartes d’Half-Life 2 sur HL: Alyx. Bien évidemment, on reste, pour le moment, très loin de la qualité graphique possible avec le Source 2. Il n’est pas possible de télécharger le mod pour le moment et Vect0R n’a pas prévu de partager sa création à court terme. Pour rappel, il est déjà possible de jouer à Half-Life 2 en réalité virtuelle, une marche à suivre détaillée est disponible à cette adresse.