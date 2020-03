Une nouvelle mise à jour pour le jeu d’horreur en coopération GTFO est disponible et apporte notamment un nouveau rundown intitulé Infection. Pour rappel, les rundowns sont les ensembles de missions temporaires régulièrement mis à jour par les développeurs. Comme prévu, celui-ci apporte 10 nouvelles expéditions dans un nouvel environnement appelé Dig Site.

En plus de ça, les développeurs proposent de nouvelles armes (un pistolet-mitrailleur, un fusil tirant en rafale et une machinegun retravaillée), des ennemis inédits à découvrir en jeu et de nouveaux objectifs. Vous pouvez retrouver par ici une vidéo de gameplay.

GTFO est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam à 27,99€ (soit -20% sur son prix habituel).