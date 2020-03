L’information est visible chez plusieurs de nos confrères, selon VGC, le remaster de Call of Duty: Modern Warfare 2 sortirait demain, le 31 mars, au prix de 24,99€. Un trailer est même disponible sur Twitter. Pour rappel, il ne devrait pas y avoir de mode multijoueur mais uniquement la campagne de disponible. On se demande qui va dépenser 25 boules pour jouer à une campagne de Call of Duty… Ah, oui : les joueurs consoles.

Notez que la célèbre mission terroriste à l’aéroport semble censurée, si vous tuez un civil, c’est game over. Mais vous pouvez regardez vos potes les défoncer. Aucune logique.