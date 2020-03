Vendredi soir, nous avons enregistré le cinquième épisode de NoScope, notre émission mensuelle traitant de l’actualité du FPS. Ce mois de mars a été particulièrement fourni en annonces et en gros FPS, ce qui nous a permis de parler de pas mal de choses :

NEWS EN VRAC (1:52):

– Gloomwood, le thief-like des créateurs de DUSK, montre du gameplay.

– Counter-Strike: Global Offensive dépasse le million de joueurs simultanés.

– Insurgency: Sandstorm lance son éditeur de mode avec la mise à jour 1.6.

– Overwatch dévoile son prochain héros : Echo, un robot sexuel high-tech.

ANNONCES DE JEUX (7:29) :

– Valorant, le CS-Killer de Riot qui n’a plus rien à voir avec CS.

– Squadron 42 est-il capable de tenir sa date de sortie ?

– Call of Duty Warzone, le mode BR de Modern Warfare disponible gratuitement.

– Amnesia: Rebirth, troisième opus de la série.

– Beyond The Wire, un FPS multijoueur sur la WW1 par l’éditeur de SQUAD.

– Une image pour S.T.A.L.K.E.R. 2 !

NEWS VR (42:14) :

– Phantom: Covert Ops, un jeu d’infiltration en VR en canoë. sortira le 25 juin.

– Pistol Whip reçoit une nouvelle mission. De quoi faire son sport à la maison.

– The Persistence, jeu d’horreur/rogue lite, arrive cet été sur PC (et en non VR)

NEWS BUSINESS (50:13) :

– L’E3 est annulé à cause du coronavirus

– Avalanche Studio change de forme

– DOOM Eternal est un succès

– Half-Life: Alyx est un succès (pour de la VR)

– 2K, Bethesda, Activision retirent leurs jeux de GeForce Now

– Epic Games se lance dans l’édition

TEST & PREVIEWS :

– Black Mesa (1:06:15)

– DOOM Eternal (1:16:00)

– Retour sur No Man’s Sky (1:26:00)

– Half-Life: Alyx (1:31:09)

LES FPS A VENIR (1:54:21) :

– Fallout 76 – Wastelanders le 14 avril

– Someday You’ll Return le 14 avril

– Predator: Hunting Grounds le 24 avril

– Project Genesis le 24 avril.

Si vous n’étiez pas disponible hier soir, trop concentré sur votre apéro à distance via Skype, alors vous avez raté le direct sur Twitch de cette émission. Pas de soucis, sachez qu’on vous juge mais qu’on vous aime malgré tout : vous pouvez retrouver l’émission en VOD sur Youtube.

L'émission est aussi disponible en version podcast sur Soundcloud :



Mais aussi sur Spotify, Anchor.fm, Google Podcasts, Pocket Casts, RadioPublic et Breaker.

En espérant que ça vous plaise malgré le problème de balance audio, on se retrouve le mois prochain pour l’épisode 6 de NoScope !