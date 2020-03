Comme à l’accoutumée, les développeurs de Hell Let Loose nous dévoilent les détails de leurs prochaines mises à jours. On apprend ainsi dans le dernier Developper Briefing que ce sont les véhicules, et plus particulièrement la gestion de leur apparition, qui vont bénéficier d’une sérieuse refonte très bientôt.

En effet, dès le prochain patch les véhicules de reconnaissances seront gérés par le commandant qui décidera de leur apparition, de leur emplacement, etc. Tout cela continuera de consommer des ressources mais permettra, d’après les développeurs, d’adapter le type d’action à mener en fonction des événements et de la carte sur laquelle les joueurs évoluent. Petit à petit, la liste des véhicules à disposition des commandants s’agrandira.

Nul doute que nous aurons davantage d’informations sur ces mécaniques dans les jours à venir. Hell Let Loose est toujours en accès anticipé et disponible à 26,99€ chez notre partenaire Gamesplanet.