Nvidia vient d’annoncer le DLSS 2.0, avec la promesse d’une qualité d’image supérieure et d’un gain de performances. Pour plus de détails sur cette version 2.0, je vous invite à consulter l’article détaillé chez notre partenaire, le comptoir du hardware. Des tests sur Wolfenstein: Youngblood sont d’ailleurs déjà disponibles chez Techspot. Notez que pour l’instant seulement deux jeux (Youngblood et Deliver us to the Moon) supportent le DLSS 2.0, mais il devrait débarquer sur Control et Mechwarrior 5 prochainement.