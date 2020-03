Vous pouvez découvrir ci-dessous un trailer pour Medieval Dynasty, un simulateur de survie dans un open world médiéval.

D’après les développeurs, le joueur commencera avec le statut de grouillot sans-dent ramassant des baies dans la forêt. Brisant le plafond de verre et grimpant les échelons de la société (une pure fiction, donc), il finira par enfiler son plus beau costume de maire, fondera son village médiéval attirant les PNJ et devra assurer sa descendance. Il faudra, comme dans tous les jeux de survie, faire attention à ses jauges (faim, soif, santé, endurance) et survivre face à un monde hostile, rempli de loups sauvages, d’ours belliqueux ainsi que de députés voleurs et autres brigands. La réputation de la dynastie du joueur déclenchera des événements scriptés avec le roi, permettant de donner un fil conducteur scénarisé à l’ensemble.

Tout ça semble fort ambitieux mais le jeu fait peine à voir lorsqu’on regarde la terrible vidéo de gameplay ci-dessous, semblant sortir tout droit de 2008 et tournant visiblement à 30 images par seconde :

Medieval Dynasty devrait sortir en accès anticipé courant 2020 à un prix encore non-indiqué. Si ses belles promesses vous donnent envie, vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhait sur Steam.