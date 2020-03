Toujours plus loin pour soutenir les développeurs, Epic vient de dévoiler son label d’édition de jeux vidéo. Ils annoncent d’ailleurs éditer les prochains titres de Remedy (Control, Alan Wake), Playdead (Inside) et GenDesign (The Last Guardian). En cohérence avec leur politique, les avantages sont nombreux pour les développeurs qui choisissent de s’associer avec Epic :

Les développeurs gardent le contrôle créatif sur leur jeu, et conservent à 100 % la propriété intellectuelle.

Epic Games couvre à 100% les coûts de développement, même les salaires.

Les développeurs touchent, au minimum, 50 % des profits.

Quelques éditeurs doivent avoir la goutte sur le front.