Valve a dévoilé sur Steam le patchnote de la première mise à jour pour Half-Life: Alyx. Celle-ci est disponible depuis hier et rajoute notamment la fonctionnalité de rotation continue, c’est à dire le fait de pouvoir pivoter sur soi-même à l’aide du stick sans à-coup. En plus de ça, le patch a amélioré la détection automatique des paramètres de qualité, la résolution des effets d’impact sur les ennemis et a apporté quelques correctifs divers que vous pouvez découvrir vous-mêmes.

Pour information, Half-Life: Alyx a réuni plus de 40 000 joueurs en simultanée lors de sa sortie. Comme prévu, ces chiffres sont beaucoup plus élevés n’importe quel jeu VR (comme Boneworks par exemple), mais restent bien en deçà de ceux de FPS AAA comme Borderlands 3 ou DOOM Eternal. Ce qui est normal : à peine 2% des utilisateurs Steam ont un casque VR et peuvent profiter du jeu, si l’on en croit la dernière enquête Steam.