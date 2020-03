Half-Life: Alyx est un jeu Steam VR. Officiellement, il n’est pas possible d’y jouer sur l’Oculus Quest sans passer par un câble USB 3 pour utiliser la fonction Link. Mais grâce à Virtual Desktop et un peu de configuration, vous pouvez le streamer en Wifi de votre PC vers votre Quest. J’ai testé, et comme on dit, “chez moi, ça marche”. Ça marche même très bien.

Suivez mon guide et n’hésitez pas à poster dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous voyez des erreurs.

1. Achetez et configurez Virtual Desktop

Sur votre Quest , achetez Virtual Desktop (19,99€). Ne l’achetez pas sur Steam.

Sur votre PC , installez la “Streamer App” : https://www.vrdesktop.net/

2. Installez SteamVR

Sur votre PC , lancez Steam, allez dans “Magasin”, cherchez SteamVR (en un seul mot), puis installez le.

3. Installez l’Oculus App

Sur votre PC allez sur la page https://www.oculus.com/setup/ et installez le logiciel pour l’Oculus Rift S. Inutile de le lancer, ni de le configurer. Vous pouvez sauter l’étape où il vous demande quel casque vous possédez.

4. Installez les drivers ADB

Sur votre PC , installez les drivers ADB : https://developer.oculus.com/downloads/package/oculus-adb-drivers/

5. Passez le Quest en mode développeur

Pour ce faire, vous devez créer une organisation afin de vous faire passer pour un développeur. Rendez-vous à cette URL et remplissez le formulaire en inventant une société fictive : https://dashboard.oculus.com/organizations/create/

Ceci fait, lancez l’application Oculus sur votre Smartphone.

Allez dans Paramètres.

Attendez que l’application indique que votre casque est “à proximité” (en vert), puis appuyez dessus.

Allez dans “autres paramètres” et activez le “mode développeur”.

6. Installez la version sideload de Virtual Desktop

Note : la version sideload ne fonctionnera que si vous avez acheté le logiciel dans l’Oculus Quest.

Sur votre PC , installez puis lancez SideQuest : https://sidequestvr.com/#/download

Connectez votre casque à votre PC avec un câble USB. Regardez dans le casque : il y a un popup qui vous demande d’autoriser la connexion. Ceci fait, votre casque devrait être détecté dans SideQuest : vous pouvez le vérifier dans la barre de titre de la fenêtre SideQuest.

Dans SideQuest, cherchez Virtual Desktop dans “GAMES & APPS” et installez le.

Vous pouvez débrancher le casque et quitter SideQuest.

7. Testez que tout fonctionne

Sur votre PC , lancez la Streamer App.

Sur votre Ques t, lancez Virtual Desktop.

Dans Virtual Desktop, si vous ne voyez pas le menu à gauche, appuyez sur le bouton plat “≡” sur votre manette gauche.

A partir du menu situé à gauche, faites “Launch SteamVR”.

Si SteamVR se lance, vous avez réussi.

C’est uniquement à partir de SteamVR que vous devez lancez vos jeux SteamVR.

Bonus : utilisez la version bêta de Virtual Desktop (vous ne le regretterez pas)

Sur votre PC, téléchargez les deux fichiers de la version bêta 1.11.0 : APK : https://github.com/guygodin/VirtualDesk … ndroid.apk Streamer App : https://download.vrdesktop.net/files/be … .Setup.exe

Sur votre PC, l ancez SideQuest et utilisez l’option “install APK” pour installer l’APK de Virtual Desktop sur votre casque.

Toujours sur votre PC, installez puis lancez la version bêta de Streamer App.

Appendix A : connexion en Wifi 5Ghz

Pour obtenir de bonnes performances, il faut connecter le casque en Wifi 5Gz. Pour ce faire, il peut être nécessaire de créer sur votre box/routeur un réseau Wifi (SSID) pour les appareils en 2,4Ghz et un autre pour ceux en 5Ghz. Ainsi, sur votre casque, vous pourrez sélectionner le SSID 5Ghz afin de forcer sa connexion en 5Ghz. Chez Orange, ça se configure ainsi :

Si vous avez néanmoins des problèmes de performance, et si vous avez un routeur le permettant, essayez d’activer le DFS et réglez la largeur du canal sur 80Mhz.

Appendix B: Optimiser le réseau Wifi (optionnel)

Dans les villes et les appartements, il y a beaucoup de réseau WIFI qui peuvent se superposer ce qui peut perturber le débit et la qualité du réseau et donc du streaming VR.

Pour optimiser votez WIFI, téléchargez une application comme NetSpot sur votre smartphone qui permet de voir l’utilisation des bandes WIFI alentours. Examples des bandes 5Ghz chez moi :

L’objectif ici est de caler votre bande là ou il y a le moins de réseaux, ou de se mettre par dessus un réseau faible, donc éloigné et moins perturbateur.

Dans mon cas J’ai réduit ma bande a 5Ghz à une largeure de 40Mhz et me suis calé sur le canal 161. Si j’avais conservé ma largeur de bande a 80Mhz par défaut, la moitié de ma bande aurait été au dessus de la bande de “Sneezy-5G” et donc potentiellement perturbée. A 40Mhz, mon débit Wifi 5ghz est de 488 Mpbs au lieu de 800 Mbps, mais c’est suffisant pour la VR.

Exemple de réglage sur le router:



Appendix C: liste des jeux SteamVR compatibles avec Virtual Desktop

Half-Life: Alyx fonctionne très bien avec Virtual Desktop. Par contre, certains peuvent poser problème. Vous pouvez consulter une liste non-exhaustive des jeux compabiles à cette URL : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gRbhMw-8PDl1m2ujs_uWaxMeFxjWjihKtRjFGpd-nFY/htmlview#gid=2101885392