Bright Memory: Infinite se montre à nouveau dans la vidéo de gameplay ci-dessous. On y voit pas grand chose de nouveau mais le jeu est assez plaisant à l’œil pour un projet indépendant :

Rappelons que Bright Memory: Infinite est un FPS solo très orienté arcade dans lequel le joueur incarne une jeune militaire capable d’utiliser aussi bien les armes à feu qu’une épée laser (!) ou que des pouvoirs télékinétiques. À l’instar d’un Beat’em Up, un compteur de score (non visible dans la vidéo) récompense les plus beaux enchaînements. Le studio promet que le jeu supportera le RTX lors de sa sortie à une date encore non-annoncée sur Steam.

Le développement a démarré après le succès surprise du précédent projet du développeur, Bright Memory: Episode 1, dont il reprend en grande partie le concept. Ce dernier, en accès anticipé depuis plus d’un an, devrait d’ailleurs sortir demain en version complète “remasterisée”. Notez que tous ceux qui possèdent Bright Memory: Episode 1 auront gratuitement accès à Bright Memory: Infinite. Si vous voulez voir ce que ça donne, retrouvez notre preview vidéo.