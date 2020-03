Avalanche Studios (TheHunter: Call of the Wild, Rage 2, Generation Zero) a annoncé dans un communiqué de presse son changement de forme. Désormais, l’entreprise s’appelle, de façon très originale, Avalanche Studios Group et est constituée de trois divisions créatives : Avalanche Studios, Expansive Worlds & Systemic Reaction. Si les deux premiers continueront leur travail sur des AAA, le dernier studio semble ce cantonner aux expériences plus modestes et sera auto-publié.

Une vidéo-teaser donnant un très court aperçu du prochain jeu de Systemic Reaction a été mis en ligne pour l’occasion. Apparemment, il s’agira d’un FPS assez gore si l’on en croit les furtives images que l’on voit apparaître à la fin :

Reste que les derniers efforts du studio Avalanche étaient pour le moins catastrophiques (voir les tests de Rage 2 et de Generation Zero) et on espère sincèrement que cette restructuration leur permettra de sortir quelque chose de correct.