La mise à jour printanière de Killing Floor 2 s’intitule Neon Nightmares. Elle apporte une nouvelle map issue de la communauté et deux nouvelles armes, un M16 reskiné tirant des balles incendiaires et un arc à poulie pouvant envoyer des flèches de gel. Bien sûr, une mise à jour de KF2 ne se fait jamais sans son lot de skins extrêmement laides à débloquer/acheter avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Il y a aussi un paquet de petits correctifs que vous pouvez retrouver dans le patchnote complet.