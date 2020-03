La dernière mise à jour de Warhammer: Vermintide 2 apporte une nouvelle mission gratuite intitulée Enchanter’s Lair. Celle-ci est le chapitre final de la quête de la Malédiction de Drachenfels, complétant Old Haunts et Blood in Darkness.

En plus de cette nouvelle mission, le patch ajoute de nouvelles skins d’armes à acheter in-game dans la boutique de Lohner et tout un tas de petites corrections diverses et variées que vous pouvez découvrir dans le patchnote complet.