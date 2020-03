Les développeurs de S.T.A.L.K.E.R. 2 profitent que le monde sombre petit à petit dans une dystopie post-apocalyptique pour faire un peu de teasing. Attention mesdames et messieurs, ouvrez grand les yeux pour découvrir le premier artwork de S.T.A.L.K.E.R. 2 :

Une forêt automnale, des camionnettes Lada en ruine et une anomalie gravitationnelle : on reste en terrain connu. Pour rappel, on ne sait pas grand chose sur S.T.A.L.K.E.R. 2 si ce n’est qu’il utilisera l’Unreal Engine 4 et qu’il n’avait, aux dernières nouvelles, toujours pas d’éditeur.