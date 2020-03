Il y a un an, nous constations avec effroi la vacuité de Generation Zero. Aujourd’hui ses développeurs fêtent le premier anniversaire du jeu et sortent pour l’occasion une mise à jour qui apporte beaucoup de nouveau contenu :

Du crafting qui vous permettra, en passant par un atelier, d’améliorer les statistiques de vos vêtements.

Une refonte de l’inventaire.

Une amélioration visuelle de la première région, Archipelago.

Des niveaux de difficultés pour s’adapter aux envies des joueurs.

À l’occasion de la véritable date anniversaire, le 26 mars, les développeurs prévoient aussi de célébrer cela en jeu. Ils en dévoileront davantage à ce propos dans les jours à venir. Enfin, cette mise à jour s’accompagne de diverses corrections de bugs, etc.

Le patch note complet peut se lire ici.