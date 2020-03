Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

Last Floor, sorti le 16 mars. Page Steam.

Suite à une invasion alien, vous êtes bloqué chez vous, au dernier étage d’un immeuble qui sent bon l’URSS. Il vous faudra survivre et faire attention à des robots-aliens capables de traverser les portes (ou alors c’et un bug).

Delta-G, sorti le 16 mars. Page Steam.

À ne pas confondre avec l’enthalpie, Delta-G est un FPS qui joue sur la gravité. On avait réalisé une petite preview sur NoFrag. Puis on a totalement oublié ce truc. Pour notre défense, le seul gars qui adorait le jeu n’est plus dans la rédaction. D’ailleurs, il a quitté NoFrag juste après cette preview : dépression et alcool.

Perpetual Dream, sorti le 16 mars. Page Steam.

Un jeu d’énigmes à la première personne dans une univers sous LSD. Malheureusement, la rédaction actuelle n’achète plus de drogues avec l’argent des lecteurs.

Weed Farmer Simulator, sorti le 16 mars. Page Steam.

Le titre est assez explicite pour que je ne fasse aucun commentaire.

Guns of Bullshit, sorti le 18 mars. Page Steam.

Un FPS bien naze avec des gros pixels et des armes qui prennent la moitié de l’écran. Indice : la qualité du jeu se cache dans son titre.

Wanking Simulator, sorti le 19 mars. Page Steam.

Une simulateur de masturbation. Baladez-vous dans la rue et n’hésitez pas à déverser votre semence sur les habitants.

Nibiru: Prologue, sorti le 20 mars. Page Steam.

C’est comme No Man’s Sky mais sans les promesses. Impossible d’être déçu donc. Il est aussi jouable en coopération jusqu’à 4, l’aide de vos amis est fortement nécessaire pour venir à bout d’une horde d’aliens sans animations.

SECTOR 40: The Soviet Legacy, sorti le 20 mars. Page Steam.

Un jeu d’enquête/exploration en Sibérie sous l’URSS. Vous partez à la recherche d’un centre d’étude psychiatrique dans une vieille mine de charbon. Oui, cela n’a aucun sens.

Samozbor ID:HEAVEN, sorti le 20 mars. Page Steam.

Ambiance PS1 pour ce rétro-FPS psychédélique, illisible avec un gars qui tourne en rond avec une fourche pendant l’ensemble du trailer.

CrossWorlds: Escape, sorti le 20 mars. Page Steam.

Un Rust-like uniquement solo.

Waves of Death, sorti le 20 mars. Page Steam.

Survivez face à des vagues de monstres divers : zombies, squelettes… dans un FPS qui semble dirigé par Michael Bay tellement ça explose de partout.

Secret House, sorti le 20 mars. Page Steam.

Votre dose hebdomadaire d’horreur et lampe-torche.