Si vous ne savez pas quoi faire pendant votre confinement, gTV (la chaîne youtube d’Ubisoft) vous propose un documentaire d’une heure consacrée à la Team Vitality et à son ancien capitaine, ZephiR. Tourné lors de la compétition Six Major Paris en 2018, vous pouvez y découvrir les dessous de l’esport du point de vue humain plutôt que du jeu. Par exemple, on y apprend que les esportifs mangent des salades de riz avec du maïs entre deux verres de Redbull.