En vous en parlait en novembre dernier, les développeurs de Dusk (New Blood Interactive) annonçaient travailler sur un autre projet intitulé Gloomwood, une sorte de Thief-like. Ils viennent de dévoiler une première vidéo de gameplay à l’occasion d’une petite conférence sur Twitch qui rassemblait d’autres studios comme 3D Realms ou Nightdive. En attendant que le trailer soit disponible sur Youtube, je vous partage la VOD avec le bon timestamp. Si vous voulez en apprendre plus, les développeurs discutent aussi du jeu un peu plus tard dans la vidéo. Pour l’instant, Gloomwood ne possède pas de date de sortie.

Regardez Independent Game Exposé de NightdiveStudios sur www.twitch.tv