Dix jours après sa sortie, Warzone vient de dépasser les 30 millions de joueurs. Apex Legends, avait connu un pic à 25 millions une semaine après sa sortie, puis 50 millions au bout d’un mois, avant de ne plus communiquer. Pour l’instant, les deux jeux sont au coude à coude. Une course passionnante. Précisons tout de même que les chiffres communiqués représentent le nombre de joueurs uniques qui ont lancé Warzone, et non pas le nombre de joueurs à un instant T.