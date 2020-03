Comme prévu et annoncé, Golden Gun ou Pistolet d’or, débarque sur Rainbow Six: Siege du 19 au 23 mars prochain. Dans ce mode de jeu, un tir = un mort, mais attention le chargeur ne renferme qu’une seule balle : il faut donc recharger après chaque tir. Rien de très original. Pour l’occasion, vous avez un magnifique Desert Eagle doré, qu’il est bien évidemment possible d’acheter pour 12 500 points de renommée ou 360 Crédits R6. Que voulez-vous, il faut bien rembourser cette grosse séance de brainstorming.