Natural Selection 2 est sorti il y a huit ans, en octobre 2012 et il continue pourtant toujours de recevoir des mises à jour de la part de ses développeurs et de sa communauté. Ainsi, dans le dernier State of Developpement, l’équipe fait le point concernant les aspects sur lesquels ils travaillent actuellement. C’est comme ça que l’on apprend qu’une nouvelle carte, intitulée Metro, est en préparation depuis un moment déjà. Encore en cours d’optimisation, elle devrait arriver dans le prochain patch.

En parallèle, les développeurs travaillent aussi sur l’amélioration du matchmaking et plus particulièrement sur un système permettant de regrouper automatiquement les joueurs par région et par niveau. Enfin, le moteur du jeu subit également quelques ajustements.

Avec un peu plus de 300 joueurs/jours en moyenne, Natural Selection 2 vivote depuis plusieurs années maintenant. Pour ceux n’y ayant encore jamais touché, vous le trouverez à 10€ sur Steam.