GTFO : le second Rundown arrive le 31 mars

Les développeurs de GTFO dévoilent enfin du nouveau contenu pour leur jeu de survie-horreur en coopération. Par le biais d’une vidéo de huit minutes de gameplay et d’un communiqué de presse, on apprend ainsi que le prochain Rundown débarquera le 31 mars prochain et se nommera Infection. Il contiendra 10 nouvelles missions ainsi qu’un nouveau système où la communauté s’entraidera pour débloquer les dernières expéditions. Il se déroulera dans un nouvel environnement, appelé Dig Site, dont la différence avec le précédent ne saute pas vraiment aux yeux dans la vidéo. On aperçoit tout de même quelques nouveautés comme des verrous qui bloquent certaines portes, des effets de liquide dégoulinant sur la visière des joueurs et deux nouvelles armes. En revanche, même si les développeurs indiquent que cette mise à jour apportera de nouveaux ennemis, on ne les observe pas dans la vidéo publiée.

À noter que l’arrivée de ce Rundown#2 clôturera le premier. Il vous reste donc jusqu’au 31 mars pour en compléter toutes les missions.