Après un passage dans la branche CTE (Community Test Environment), la mise à jour 1.6 est arrivée aujourd’hui pour Insurgency: Sandstorm. En plus du contenu dont on avait déjà eu un aperçu en début de mois, les développeurs mettent à disposition de tous leur mod tool. Une fois téléchargé et installé, cet outil permettra à n’importe qui de créer ses propres niveaux, mais aussi des modes de jeux ou des mutators. Pour information, le mod tool repose sur l’Unreal Engine Editor. À noter que plusieurs guides seront bientôt disponibles sur mod.io.

En dehors de cet ajout — plus que bienvenu au vu du manque de nouveau contenu depuis la sortie du jeu — les joueurs trouveront également une nouvelle carte intitulée Power Plant. Si vous êtes curieux à son propos, vous pouvez lire cet article résumant son développement. Power Plant est disponible dans les modes de jeu suivants : Firefight East et Firefight West, Push Security et Push Insurgents, Domination, Checkpoint Security et Checkpoint Insurgents, Hardcore Checkpoint Security et Hardcore Checkpoint Insurgents et enfin Frenzy Checkpoint Security.

Pour terminer sur le gros du contenu, deux nouvelles armes font aussi leurs apparitions : le Tavor 7 pour les attaquants et le ACE 52 pour les insurgés.

La mise à jour apporte aussi son lot de corrections de bugs et d’améliorations dont vous trouverez les détails dans le patch note publié sur Steam.