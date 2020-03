Borderlands 3 : les 12 premières minutes du prochain DLC

Toujours prévu pour le 26 mars, le prochain DLC de Borderlands 3 intitulé Guns, Love, and Tentacles se montre aujourd’hui dans une vidéo publiée sur Youtube. Comme ils sont sympas chez Gearbox, ils vous offrent les 12 premières minutes et en plus, jouées à la manette ! Rien de mieux pour admirer la crème du fast-FPS. En revanche, pas de glissades dans cette nouvelle vidéo mais heureusement, elle se termine par l’arrivée du Jar Jar du jeu vidéo : Claptrap.

Guns, Love, and Tentacles fait parti du Season Pass de Borderlands 3 qui n’est plus une exclusivité de l’Epic Games Store depuis la sortie du jeu sur Steam le 13 mars dernier. Il y est d’ailleurs en promotion à 29,99€ jusqu’au 20 mars 2020. Le Season Pass est lui aussi moins cher sur Steam où il se trouve à 39,99€ contre 49,99€ sur l’EGS.

Deux autres DLC sont prévus dans le courant de l’année.