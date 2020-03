Vous connaissez la bataille des chiffres habituelle dès qu’un battle royale free-to-play fait son apparition : Call of Duty: Warzone annonce avoir dépassé les 15 millions de joueurs. Comme j’adore Excel, et que je passe ma vie dessus en ce moment, voici une petite courbe qui compare Apex Legends et Warzone. Si pour l’instant, Warzone dépasse Apex Legends, il faut espérer qu’Activision continue à communiquer dessus pour comparer après une semaine.