À quelques jours de sa sortie, Doom Eternal dévoile les détails de son lancement à travers le monde. Dans un article publié sur Steam on apprend ainsi que le jeu sera disponible au préchargement 48h avant son lancement selon votre région. En Europe, le jeu complet sera par exemple débloqué à 00:01 le 20 mars. Pour ceux qui ont précommandé le jeu, le préchargement sera donc possible dès 00:01 le 18 mars.

En parallèle, si on connaissait déjà les configurations recommandées et minimales, on découvre cette fois ce qu’il faudra pour faire tourner le jeu en ultra (Ultra-Nightmare Specs). Notons qu’avec une telle configuration il est indiqué que vous aurez droit à du 60 FPS en 2160p ou du 120 FPS en 1440p :

Système d’exploitation : Windows 7 (x64) / Windows 10 (x64).

Windows 7 (x64) / Windows 10 (x64). Processeur : Intel Core i9-9900K ou mieux, ou AMD Ryzen 7 3700X ou mieux.

Intel Core i9-9900K ou mieux, ou AMD Ryzen 7 3700X ou mieux. Mémoire vive : 16GB de RAM

16GB de RAM Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB) ou AMD Radeon VII (16GB)

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB) ou AMD Radeon VII (16GB) Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Doom Eternal est toujours disponible à la précommande chez notre partenaire Gamesplanet pour 49,99€.