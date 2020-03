Un autre mode multijoueur pour S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat

En juillet dernier, le sublime Rutabaga nous parlait de Ray of Hope, un ambitieux mode pour S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat visant à apporter du multijoueur mais aussi de nombreuses améliorations : meilleurs graphismes, I.A retravaillée, interface repensée, etc. Début janvier, les développeurs annonçaient qu’il restait encore beaucoup de travail et que tout ça n’était pas prêt de sortir.

Heureusement, une autre équipe s’est emparé du concept et a dévoilé les prémices d’un nouveau mode multijoueur : X-Ray Multiplayer Extension. Cette fois, il ne s’agit que d’implémenter du coop à S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat. L’idée est aussi de fournir une base aux autres développeurs de modes qui souhaiteraient ajouter du multijoueur à d’autres jeux tournant sur le moteur X-Ray (S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl et Clear Sky).

Il faudra malheureusement là aussi s’armer de patience. Le mode n’en est qu’à ses débuts, les développeurs ont à peine dévoilé une courte vidéo de gameplay récemment :

L’équipe va prochainement s’atteler à l’ajout de la coopération sur la carte Pripyat-1 underpass, car c’est selon eux celle qui se prête le mieux aux mécaniques multijoueur. Pas encore de date de sortie annoncée pour le moment.

Rendez-vous sur la page moddb pour davantage d’information.