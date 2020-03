Dans un article publié aujourd’hui, 343 Industries revient sur la sortie de Halo: Combat Evolved il y a une dizaine de jours et sur les prochains événements liés à Halo: Master Chief Collection. On apprend ainsi que l’équipe s’atèle désormais au prochain titre de la saga, Halo 2, et à son remaster Halo 2 Anniversary. Des sessions de tests sont prévues pour fin mars, mais les développeurs mettent en garde les plus impatients en ajoutant que les tests pour Halo: CE et Halo: Reach avaient déjà eu du retard.

Si vous aimez les mauvais FPS, il est toujours temps de vous inscrire au programme Halo Insider pour avoir une chance de participer à ces sessions de tests. Aucune date de sortie n’est précisée pour Halo 2. On est en droit d’imaginer une version finale avant la fin de l’année.

Très à l’écoute de leur communauté, les développeurs annoncent aussi qu’ils continueront d’apporter des modifications à Halo: CE et Halo Reach en fonction des retours des joueurs.